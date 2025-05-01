Очередная армянская провокация была сорвана в США. Дешевая фальсификация исторической правды о Карабахе с элементами кинематографии, направленная против Азербайджана, с треском провалилась не где-нибудь, а в одном из престижных университетов мира в Беркли.

Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что город Беркли находится в штате Калифорния – логове армянской диаспоры. По последним данным, в этом штате проживает около 500 млн армян.

Однако ни многочисленная диаспора, ни ее финансовые возможности не смогли противостоять принципиальной позиции азербайджанских студентов и активным усилиям посольства Азербайджана, за что они заслуживают особой благодарности и признательности.

«В результате жалоб со стороны азербайджанских студентов и активных усилий посольства Азербайджана, в Университете Беркли был отменен показ документального фильма «Моя сладкая земля» («My Sweet Land») режиссера Сарин Айрабедян». С этой печальной для армян и приятной для нас новостью на своей странице Фейсбук поделилась журналистка Гоар Везирян, проживающая в США.

Вкратце напомним, что хаи еще в прошлом году пытались пропихнуть этот фильм, канву которого составлял «потерянный арцах», «борьба за независимость» и так далее на кинофестивале Issni N’ourgh International du Film Amazigh (FİNIFA) в Иордании. Однако, благодаря усилиям азербайджанских дипломатов, показ фильма был отменен.

По словам Везирян, уведомление об отмене показа пришло по электронной почте вечером 23 апреля. Она отметила, что для кафедры армянских исследований и студентов это известие стало полной неожиданностью, так как они ранее не сталкивались с подобной ситуацией.

В связи с этим кафедра обратилась за разъяснениями к Центру прав человека университета. «В ответе отмечалось, что 22 апреля Центр прав человека получил информацию о возможных протестах, которые могли угрожать безопасности студентов. За один день они не успели увеличить количество сотрудников службы безопасности и решили отменить показ», — продолжает размазывать слезы по лицу текин Везирян.

Особенно отраден тот факт, что фильм в университете армяне намеревались продемонстрировать 24 апреля – в день набившего оскомину «геноцида армян». Уверенность хаев в том, что в этот сакральный для них день их как всегда пожалеют и даже пустят слезу по «невинно убиенным», разбилась о непоколебимое решение руководства университета.

Это был первый ощутимый удар по армянским «пляскам на костях». Второй, нокаутирующий удар армянский миф получил от самого президента США Дональда Трампа.

В то время, как армянский мир, затаив дыхание, заглядывал в рот Трампу с надеждой услышать вожделенное слово «геноцид», глава Белого дома его так и не произнес. Однако армяне так сильно на него обиделись, что грешным делом на ум приходит крамольная мысль: неужели повторение армянских сказок входит в обязанности американского президента?

А шибко обиженный глава Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян даже разразился гневной тирадой в адрес Трампа.

«Решительно осуждаем позорное отступление президента Дональда Трампа от признания «геноцида армян» со стороны США, что нашло отражение в его отказе под давлением Турции даже упомянуть термин «геноцид армян» в ежегодном заявлении Белого дома от 24 апреля», — отмечалось в пасквиле Амбаряна.

Одним словом, президент США «предал» память изменников Родины в Османской империи, понесших заслуженное наказание по законам военного времени. И вот на сей раз армян «предали» в университете Беркли. Вот уж точно 24 апреля – не самый удачный день для представителей «многострадального» народа.

После такой «несправедливости» ангажированные и присосавшиеся к «вымени армянской дойной коровы» под названием «диаспора» американские конгрессмены начнут голосить о правах человека, оскорблении чести и достоинства армян-христиан, об азербайджанском «подкупе» — все, как они умеют.

А Арам Амбарян, наверняка, сядет за компьютер и начнет строчить очередное бессмысленное гневное письмо. Но у нас к этим инсинуациям давно уже выработан иммунитет, так что не надо тратить время и силы зря.

Что же касается армянских студентов, до сих пор пребывающих в ступоре, то, вряд ли, они в пылу «патриотизма» в знак протеста покинут стены университета. «Арцах арцахом», но учеба в столь престижном университете Америки – выше химеры. Поэтому, дышите глубже – вы взволнованы…