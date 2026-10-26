Американский сенатор-демократ Адам Шифф заявил, что министр обороны США Пит Хегсет должен дать показания перед Сенатом в связи с нарушениями в работе Starlink в Украине, поскольку это помешало операциям Сил обороны. Об этом он заявил в эфире NBC.

Он заявил, что это может произойти, если демократы вернут себе контроль над Сенатом. Также он отметил, что на допрос можно вызвать и кого-то другого, кто знает, почему были введены эти ограничения.

Издание напоминает слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что решение об ограничении Starlink поступило от правительства США. В то время как, по данным СМИ, Трамп лично звонил Илону Маску и просил его снять ограничения на спутниковое обслуживание его компании.

«Президент говорит одно, Илон Маск говорит другое, а они оба говорят разные вещи в разное время. Кто-то здесь лжет. Возможно, все они лгут по-разному, но нам нужно это выяснить», – подчеркнул Шифф, добавив, что «самый богатый человек в мире не должен контролировать наши национальные интересы в сфере безопасности».

Ранее издание Foreign Policy сообщало о том, что после промежуточных выборов в США министру обороны страны Питу Хегсету может грозить импичмент. Издание отмечало, что причинами этого являются война в Иране и операции против наркокартелей в Южной Америке. На фоне этих событий Хегсета обвиняют в нарушении двух основных законов: Резолюции о военных полномочиях и Закона о военных преступлениях.

Издание Kyiv Independent сообщало, что Хегсет лично задерживает передачу Украине партии ракет для Patriot. Журналисты сообщали, что у чиновника на столе лежат контракты на поставку ракет-перехватчиков Patriot для Украины, однако он их не подписывает.