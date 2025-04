Президент США Дональд Трамп сказал, что не одобряет действия министра, отправившего информацию об ударах по йеменским хуситам в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат.

Об этом сообщили источники NBC News.

По их словам, Трамп назвал этот поступок Хегсета «ребячеством», но в конце разговора посоветовал ему «продолжать бороться». Источники отмечают, что глава Пентагона хочет, чтобы президент видел в нем «бойца», поэтому стал уделять больше внимания публичным выступлениям, в том числе на телевидении.

Неназванные американские чиновники рассказали NBC News, что на фоне скандалов с утечками из Пентагона Хегсет стал «непредсказуемым» и кажется «неуверенным» в своей работе и положении в администрации Трампа. Чиновники, работающие с Хегсетом, описывают его как сложного и вспыльчивого человека и говорят, что он ругается и кричит на персонал.

По данным The New York Times, глава Пентагона Пит Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. Речь идет фактически о тех же данных, которыми он делился в другом чате, куда случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, отмечало издание.

Администрация Трампа, сообщали источники National Public Radio в середине апреля, начала искать нового министра обороны. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт называла эту информацию «фейком».