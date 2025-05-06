Примерно через неделю после того, как Дональд Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, базирующимся на авиабазе Довер в штате Делавэр и на американской базе в Объединенных Арабских Эмиратах, остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, для отправки в Украину, передает Reuters.

За считанные часы в Вашингтон поступили панические вопросы от украинцев в Киеве и от должностных лиц в Польше, где координировались поставки. Кто приказал Транспортному командованию США, известному как TRANSCOM, остановить рейсы? Это постоянная пауза в предоставлении всей помощи? Или только частично?

Высшие должностные лица по национальной безопасности – в Белом доме, Пентагоне и Государственном департаменте – не смогли дать ответа. В течение недели рейсы возобновились.

Согласно данным TRANSCOM, которые проверил Reuters, устное распоряжение поступило из офиса министра обороны Пита Хегсета.

Приостановление поставок произошло после того, как Трамп завершил 30 января в Овальном кабинете встречу по Украине, в которой участвовали Хегсет и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией. Во время встречи была высказана идея прекращения помощи Украине, заявили два человека, знакомые с ходом встречи, но президент не дал никаких указаний о прекращении помощи Украине.

Президент не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, участвовавшие во встрече, по словам двух источников, знакомых с закрытыми обсуждениями в Белом доме, и другого источника, имеющего прямую информацию об этом деле.

По словам тех, кто общался с Reuters, не было объяснено, почему высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, которые обычно участвуют в процессе принятия решений, не знали об этом приказе и почему он был так быстро отменен.

Согласно данным, проверенным Reuters, отмена рейсов стоила TRANSCOM 2,2 миллиона долларов.

Приказ о прекращении военной помощи, утвержденной администрацией Байдена, официально вступил в силу месяц спустя, 4 марта, после объявления Белого дома и после скандальной встречи в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским.

История отмены рейсов, впервые подробно описанная Reuters, указывает на порой хаотичный процесс принятия решений в администрации Трампа и структуру командования, которая непонятна даже ее собственным высокопоставленным чиновникам.