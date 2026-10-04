Жители йеменских провинций развернули кампанию по сбору средств и массово отправляются на фронт в провинцию Таиз для поддержки правительственных сил в боях с мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в социальных сетях распространяются призывы к всеобщей мобилизации. В городе Мариб в центральной части страны закрылось одно из местных кафе, так как все его сотрудники отправились на передовую в Таиз на юго-западе Йемена.

Йеменская активистка Хаят аз-Забхани опубликовала кадры кампании по сбору пожертвований, закупке оружия и боеприпасов для противостоящих хуситам сил. По ее словам, для бойцов также приобретают теплую одежду и одеяла. Аз-Забхани отметила, что на передовую прибывают добровольцы из других районов, а правительственная армия и силы народного сопротивления ведут ожесточенные бои с мятежниками. Она утверждает, что им удалось заставить отряды «Ансар Аллах» отступить, нанеся им потери в живой силе.

Кроме того, группа активистов в Марибе запустила инициативу по сбору средств для поддержки жителей Таиза и участников боевых действий. Организаторы установили первоначальную цель в 50 млн йеменских риалов (около $26 тыс.). За первые три дня им удалось собрать 30 млн риалов благодаря взносам местных предпринимателей, учителей и водителей школьных автобусов.