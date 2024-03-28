После нападения на «Крокус» в российских городах усилились облавы на мигрантов. В столице полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Под проверку попали порядка пяти тысяч сотрудников, были задержаны не менее сорока человек.

В телеграм-чатах и таджикских группах во «ВКонтакте» пишут, что в Москве активизировали проверки выходцев из Центральной Азии. «У тех, кто не имеет всех документов, лучше не выходить из дома. Я сам сегодня в Москве был. <…> Меня остановили. Проверка очень жесткая идет», — рассказал один из пользователей. «В Москве ситуация плохая. Рекомендую здешним не выходить из дома лишний раз», — добавил другой участник беседы, которого цитирует «Газета.ру».

Представители таджикской диаспоры ожидают массового выдворения соотечественников на фоне ареста обвиняемых в теракте — семь из восьми задержанных по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» оказались уроженцами Таджикистана. По данным ФСБ, непосредственными исполнителями были Далерджон Мирзоев (32 года), Рачабализода Саидакрами Муродали (30 лет), Шамсидин Фаридуни (25 лет) и Мухаммадсобир Файзов (19 лет).

Ранее глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова назвала террористов, устроивших бойню в концертном зале, преступниками без религии и национальности и призвала не судить по ним всю нацию. «Люди, совершившие этот чудовищный теракт, — не жители Таджикистана, мы отрекаемся от них», — заявила она.

За последние несколько дней десять российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов. Так, власти Новгородской области запретили иностранцам, имеющим патент, водить такси и автобусы, а также торговать алкоголем. Ранее запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях ввели в Челябинской, Магаданской, Калининградской, Тульской, Новосибирской, Тюменской и Калужской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Якутии. (moscowtimes.ru)