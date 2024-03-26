Мошенники запустили массовую рассылку среди россиян с предложением принять участие в новых терактах после трагических событий в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщили «Коммерсанту» в компании T.Hunter, специализирующейся на разведке по открытым источникам.

По данным компании, такие сообщения приходят в мессенджерах Telegram, WhatsApp и Viber. Мошенники регистрируют в них аккаунты с помощью автоматических телефонных станций. Злоумышленники предлагают россиянам заработать 500–700 тыс. руб., в том числе на помощи в организации терактов.

«Пока мы видим обращения к старшеклассникам и студентам, географически фиксировались рассылки в крупных городах: Москве, МО, Петербурге, Казани, а также в Тульской и Смоленской областях», — рассказал глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Исходя из массовости и единообразия подходов, рассылка может преследовать цель «информационно-психической манипуляции гражданами», отметил Бедеров. Также, по его словам, злоумышленники могут таким образом отвлекать внимание силовых структур.

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас проводятся и реальные вербовочные мероприятия в соцсетях и Telegram. «Они отличаются отсутствием прямого обращения, сообщения распространяются в чатах», — пояснил Бедеров.

«Социально значимые поводы обычно отрабатываются злоумышленниками моментально, а продолжительность активности зависит от ряда факторов. Среди них действия правоохранительных органов, осведомленность и бдительность пользователей», — отметили в «Информзащите».

Накануне, 25 марта, сотрудники «Крокус Сити Холла» предупредили, что не связываются с пострадавшими при теракте и не ведут сбор средств для них. Они призвали следить за информацией, опубликованной на официальных ресурсах площадки, и не вступать в сообщества-фейки.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание концертного зала ворвались вооруженные автоматами боевики и начали стрелять в людей, после чего подожгли помещения. Согласно официальным данным, погибли 139 человек, пострадали 180, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. (moscowtimes.ru)