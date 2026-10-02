Заявление Владимира Путина о готовности России продолжать поддержку международного транспортного коридора «Север — Юг» и его слова о согласии Азербайджана с реализацией проекта выводят тему на новый уровень. Речь идет уже не только о строительстве отдельных железнодорожных участков или увеличении объемов грузоперевозок. За развитием коридора постепенно вырисовывается новая транспортная конфигурация Евразии, в которой Россия, Азербайджан, Иран и государства Центральной Азии оказываются связаны единой системой маршрутов между севером и югом континента.

Путин, говоря о перспективах проекта, отдельно подчеркнул, что интерес к «Север — Югу» сохраняется у Азербайджана. Российский президент также обратил внимание на географию маршрута: одна из его ветвей проходит через Азербайджан, тогда как по другую сторону Каспия находятся Казахстан и Туркменистан, через которые также открывается выход к Ирану и далее к Персидскому заливу. Таким образом, в российском видении коридор представляет собой не одну фиксированную линию, а целую систему возможных транспортных направлений.

Именно эта часть заявления Путина имеет особое значение. Москва фактически рассматривает «Север — Юг» как долгосрочную транспортную архитектуру, способную объединить несколько регионов Евразии. Для России это направление к рынкам Ирана, стран Персидского залива, Южной Азии и Индии. Для Азербайджана — возможность увеличить значение собственной территории как транзитного пространства между Россией и Ираном. Для государств Центральной Азии — дополнительный выход к южным морским портам.

Азербайджан в этой конструкции занимает особое положение благодаря географии. Страна имеет сухопутные границы одновременно с Россией и Ираном, а железнодорожная инфраструктура позволяет связать российскую и иранскую транспортные системы через азербайджанскую территорию. Официальные материалы Баку рассматривают Азербайджан как участника международного коридора «Север — Юг» с 2005 года и подчеркивают его положение на пересечении транспортных маршрутов.

Поэтому упоминание Путиным согласия Баку с реализацией проекта имеет практическое значение. Азербайджанская часть маршрута уже существует, а задача заключается в дальнейшем увеличении ее пропускной способности и создании условий для роста грузопотока. В последние дни Баку и Тегеран также обсуждали развитие «Север — Юга», увеличение пропускной способности маршрута, пограничную инфраструктуру и расширение возможностей грузового терминала в Астаре.

На этом фоне российская позиция приобретает дополнительный вес. Москва заинтересована не просто в сохранении проекта на уровне политических деклараций, а в формировании работающего транспортного маршрута. Важнейшим недостающим звеном западной ветви остается железнодорожный участок Решт — Астара в Иране. Российское и иранское транспортные ведомства в 2026 году продолжали подготовку исполнительного контракта по этому проекту.

Именно иранское направление во многом определяет практическую перспективу «Север — Юга». Без полноценного железнодорожного соединения между Рештом и Астарой западная ветвь коридора не сможет функционировать как единый бесшовный маршрут. Поэтому заявление Путина о готовности России поддерживать проект необходимо рассматривать и через призму продолжающейся работы над этим участком.

При этом интерес Москвы к «Север — Югу» имеет не только инфраструктурное измерение. Для России развитие южного направления означает расширение возможностей внешней торговли и появление дополнительного сухопутного маршрута к Ирану, Персидскому заливу и Индии. Чем больше альтернативных транспортных направлений существует у грузоотправителей, тем больше возможностей для выбора маршрута с учетом стоимости, времени доставки и инфраструктурных ограничений.

В этом смысле показательна сама логика, озвученная Путиным: чем больше маршрутов, тем больше возможностей для участников экономической деятельности выбирать оптимальный вариант. Такой подход позволяет рассматривать «Север — Юг» не как замену одному конкретному торговому пути, а как элемент диверсификации евразийской логистики.

Здесь появляется еще один важный фактор — Центральная Азия. В последние годы Казахстан, Туркменистан и Узбекистан последовательно развивают различные направления выхода на внешние рынки. Для этих государств транспортная диверсификация имеет особое значение из-за отсутствия прямого выхода к мировому океану.

Казахстан может одновременно использовать каспийское направление в сторону Азербайджана и маршруты через Иран. Это создает возможность сочетать Восток — Запад и Север — Юг в рамках более широкой транспортной системы. Туркменистан, располагающий выходом к Каспийскому морю и граничащий с Ираном, потенциально может стать одним из элементов восточной ветви коридора. Узбекистан, в свою очередь, заинтересован в расширении маршрутов к Ирану и портам Персидского залива через Туркменистан.

Таким образом, слова Путина о Казахстане и Туркменистане особенно важны для понимания масштабов проекта. «Север — Юг» не обязательно должен ограничиваться маршрутом Россия — Азербайджан — Иран. Его структура допускает несколько ветвей, которые могут конкурировать за грузопотоки, но одновременно дополнять друг друга. Это превращает Каспийское пространство в один из ключевых узлов будущей евразийской логистики.

Для Азербайджана такая конфигурация создает дополнительные возможности. Баку оказывается не только на западной ветви «Север — Юга», но и на пересечении этого маршрута с восточно-западными направлениями. Через Каспий Азербайджан связан с Казахстаном и другими государствами Центральной Азии, а через Россию — с северными рынками. Южное направление ведет к Ирану и далее к Персидскому заливу и Индийскому океану.

В результате географическое преимущество Азербайджана может приобретать все большее экономическое значение. Чем активнее будут развиваться различные транспортные коридоры, тем важнее становится не отдельная железная дорога или порт, а возможность быстро переключать грузовые потоки между несколькими направлениями.

При этом «Север — Юг» и Средний коридор не обязательно следует рассматривать как взаимоисключающие проекты. Напротив, их соединение может усилить значение Каспийского региона. Груз, следующий между Центральной Азией, Кавказом, Россией, Ираном и странами Южной Азии, потенциально может использовать разные комбинации железнодорожных, автомобильных и морских маршрутов.

Именно поэтому заявление Путина имеет более широкий смысл, чем обычное подтверждение заинтересованности Москвы. Российский президент фактически обозначил коридор как часть долгосрочной системы транспортных связей, в которой участвуют сразу несколько регионов. В этой системе Азербайджан занимает центральное положение на западной стороне Каспия, а Казахстан и Туркменистан могут выполнять аналогичную функцию на восточной стороне.

Для Ирана значение проекта связано с его уникальным географическим положением. Страна соединяет Каспийский регион с Персидским заливом и обладает возможностью связывать северные рынки с портами юга. Поэтому завершение инфраструктуры «Север — Юга» способно увеличить транзитную роль Ирана и одновременно сделать его одним из ключевых звеньев маршрутов между Россией, Центральной Азией и Южной Азией.

Однако политической поддержки недостаточно для превращения коридора в полноценную экономическую артерию. Необходимо решить целый комплекс практических вопросов: увеличить пропускную способность железных дорог и портов, синхронизировать таможенные процедуры, обеспечить конкурентоспособные тарифы, сократить время прохождения границ и сформировать устойчивую грузовую базу.

Особое значение будет иметь и согласованность действий трех ключевых участников западной ветви — России, Азербайджана и Ирана. Азербайджанская инфраструктура уже существует и продолжает расширяться, Россия заявляет о готовности поддерживать проект, а Ирану предстоит завершить важнейшие инфраструктурные задачи на своей территории. Последние российско-иранские переговоры по Решт — Астаре показывают, что работа над этим направлением продолжается.

В конечном счете значение заявления Путина заключается в том, что Москва вновь перевела дискуссию о «Север — Юге» из области долгосрочных планов в плоскость практической реализации. Одновременно российский президент публично зафиксировал заинтересованность Азербайджана в проекте и обозначил его место в общей структуре маршрута.

Для Баку это означает сохранение возможности укреплять роль страны как транзитного узла между Россией, Ираном и Центральной Азией. Для Москвы — развитие дополнительного южного направления. Для Тегерана — возможность расширить транзитную функцию и связать северные и южные части своей транспортной системы. Для Казахстана, Туркменистана и Узбекистана — появление дополнительных вариантов выхода к международным рынкам.

Поэтому «Север — Юг» постепенно выходит за рамки классического инфраструктурного проекта. Он становится частью формирующейся транспортной архитектуры Евразии, где значение имеет уже не один маршрут, а сеть взаимосвязанных направлений. И в этой системе заявление Владимира Путина о готовности России двигаться дальше и о согласии Азербайджана с реализацией проекта становится важным сигналом о переходе к следующему этапу — от политической поддержки к практическому наполнению коридора грузами, инфраструктурой и устойчивыми торговыми связями.

Автор

Заур Нурмамедов