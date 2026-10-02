В Баку начал работу Ski Center Baku, где можно будет круглый год проводить тренировки по лыжному спорту и сноуборду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Азербайджана, объект представлен как второй по величине крытый лыжный центр в мире.

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев и другие официальные лица.

Площадь Ski Center Baku составляет 2800 квадратных метров. В центре установлены три тренировочных склона MaxxTracks и симулятор Olympus SkyTech. Инфраструктура предназначена как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов.

Одним из приоритетных направлений станет привлечение детей и молодежи к зимним видам спорта. Также планируется организовывать ознакомительные программы для школьников, тренировочные группы и семинары для тренеров.

Создание Ski Center Baku направлено на расширение возможностей для подготовки в зимних видах спорта в Азербайджане и развитие новых спортсменов.