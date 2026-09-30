Red Bull впервые проводит глобальный турнир Red Bull Wings Cup по игре EA SPORTS FC™ 27, который объединит игроков из более чем 80 стран мира, сообщает #.

В Азербайджане соревнования пройдут в рамках университетской и открытой лиг.

Участники поборются за выход в национальный финал, а его победитель получит возможность представить Азербайджан на мировом финале в США, Майами.

Национальный финал Red Bull Wings Cup в Азербайджане состоится 1 ноября.

Проект призван объединить игроков из разных стран и предоставить им возможность проявить себя на международной киберспортивной арене.