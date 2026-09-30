Визит Джанни Инфантино в Баку трудно рассматривать исключительно как обычную инспекцию перед международным турниром. Формальный повод вполне конкретен: президент ФИФА приехал проверить подготовку к первому в истории чемпионату мира и фестивалю FIFA U-15, который пройдёт в Азербайджане в октябре. Но календарь визита делает его гораздо интереснее. Всего за несколько месяцев до мартовского конгресса ФИФА, на котором будет определяться руководство организации на новый срок, Инфантино оказывается в стране, которая не относится к европейским футбольным гигантам, но является членом УЕФА и получает от ФИФА сразу несколько крупных молодёжных проектов. На этом фоне Баку становится не просто площадкой спортивного мероприятия, а одной из точек, где пересекаются интересы мировой футбольной политики.

Программа визита была компактной, но показательной. Инфантино вместе с президентом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровшаном Наджафом посетил строящийся футбольный комплекс в Говсане, где подготовлены десять площадок для проведения турнира. Затем его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень подготовки к FIFA U-15 и предстоящему в 2027 году FIFA U-20 World Cup, подчеркнув значение этих соревнований для развития футбола в стране и регионе. Инфантино, в свою очередь, поблагодарил Алиева за поддержку ФИФА и проведение турнира. В официальных сообщениях отдельно отмечалась поддержка со стороны АФФА деятельности ФИФА.

Сам турнир также значительно масштабнее, чем может показаться из его возрастной категории. По данным ФИФА, в первом FIFA U-15 World Cup & Festival будут представлены 191 национальная ассоциация, а в Баку ожидается более 3 тысяч игроков, тренеров и официальных лиц. Планируется около тысячи матчей по экспериментальному формату 8×8. То есть речь идёт не просто о соревновании юношеских сборных, а о проекте, который ФИФА сознательно строит как максимально широкую платформу для своих национальных федераций — независимо от их размера и футбольной традиции. Именно эта деталь важна для понимания нынешнего положения Инфантино.

Визит происходит на фоне одного из наиболее серьёзных институциональных конфликтов ФИФА последних лет. После отказа от проекта FIFA Forward Enterprise, предполагавшего привлечение частных инвестиций под коммерческие права, противостояние между руководством ФИФА и европейскими футбольными структурами не исчезло. Напротив, 29 сентября ФИФА обвинила УЕФА в проведении «кампании дезинформации» и попытках повлиять на предстоящие президентские выборы через требования предоставить документы, связанные с этим проектом. УЕФА, со своей стороны, добивается доступа к материалам по инициативе, которую европейские футбольные структуры критиковали из-за вопросов к процедуре принятия решений и прозрачности. Таким образом, спор уже вышел далеко за пределы одного коммерческого предложения и затрагивает саму модель управления мировой футбольной организацией.

В этом конфликте особенно важна институциональная конструкция ФИФА. Организация объединяет 211 национальных ассоциаций, и именно федерации, а не футбольные рынки или клубы, являются основой её системы голосования. Поэтому политический вес страны внутри ФИФА не обязательно совпадает с её спортивным или коммерческим масштабом. Для руководства организации принципиально важно сохранять поддержку широкой географии национальных федераций, тогда как европейские структуры обладают огромным спортивным и финансовым влиянием, но действуют через собственную континентальную конфедерацию.

На этом фоне особенно показателен новый спор о распределении денег. После провала FIFA Forward Enterprise УЕФА и КОНКАКАФ предложили направить 2,1 млрд долларов из резервов ФИФА на дополнительные выплаты 211 национальным ассоциациям — по меньшей мере по 10 млн долларов каждой в цикле 2027–2030 годов. Инфантино инициировал рассмотрение предложения, однако конкретные суммы пока не утверждены; вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Совета ФИФА в октябре.

Именно здесь спортивная география начинает превращаться в политическую арифметику. Чем больше ФИФА подчёркивает роль национальных федераций и программ развития, тем важнее для её руководства отношения с ассоциациями, которые не являются европейскими футбольными державами. А молодёжный турнир в Баку идеально вписывается в эту модель: он практически демонстрирует идею ФИФА о том, что глобальный футбол должен быть представлен не только крупнейшими сборными и клубами, но и максимально широким кругом национальных ассоциаций.

Азербайджан в этой конструкции занимает отдельное место. Страна не является традиционным центром мирового футбола, однако за последние годы последовательно наращивает инфраструктурную и организационную роль в проведении крупных международных соревнований. Теперь речь идёт сразу о двух проектах ФИФА: U-15 в 2026 году и U-20 в 2027-м. Для Баку это означает международную спортивную видимость, развитие инфраструктуры и укрепление статуса площадки, способной принимать соревнования глобального уровня. Для ФИФА — возможность показать собственную модель развития футбола за пределами традиционных центров силы. В этом смысле интересы двух сторон объективно совпадают.

Поэтому показательной выглядит и публичная риторика визита. Инфантино благодарит Алиева за поддержку ФИФА, азербайджанская сторона подчёркивает успешное сотрудничество с организацией, а сама встреча сопровождается демонстративно позитивной символикой — вплоть до вручения президенту Азербайджана футбольного мяча и именной формы. Для обычной инспекционной поездки такая атмосфера не является доказательством какого-либо политического соглашения, но она явно подчёркивает высокий уровень отношений между ФИФА и Азербайджаном.

При этом было бы преждевременно превращать визит Инфантино в Баку в доказательство заранее определённой позиции АФФА на выборах. Публичная поддержка деятельности ФИФА и хорошее взаимодействие с её президентом не равнозначны обязательству голосовать за конкретного кандидата. Тем более что выборы президента ФИФА проходят через систему национальных ассоциаций, а итоговая позиция федерации может определяться непосредственно перед голосованием. Поэтому корректнее говорить не о полученном Инфантино голосе, а о демонстрации взаимно благоприятных отношений.

Но именно здесь и возникает более глубокий смысл визита. Инфантино приезжает в Баку в момент, когда спор вокруг ФИФА всё меньше напоминает обычный конфликт вокруг одного неудачного коммерческого проекта. На кону находятся вопросы прозрачности, распределения финансов, полномочий руководства и соотношения влияния между континентальными конфедерациями и 211 национальными ассоциациями. И Баку оказывается в этой системе не случайным фоном: Азербайджан одновременно является членом европейской футбольной структуры, партнёром ФИФА и хозяином нового глобального молодёжного проекта.

В этом смысле футбол действительно превращается в дипломатический инструмент — но не обязательно в прямом смысле политических договорённостей. Здесь работает более тонкая система взаимных интересов. ФИФА получает возможность демонстрировать поддержку своей глобальной модели и способность проводить крупные проекты за пределами традиционных футбольных центров. Азербайджан получает международную спортивную платформу, инфраструктурный проект и укрепление своих позиций как организатора крупных соревнований. При этом обе стороны публично говорят прежде всего о футболе, молодёжи и развитии, не превращая встречу в политическое заявление.

Именно поэтому значение визита Инфантино в Баку не стоит сводить к вопросу о том, за кого проголосует Азербайджан в марте 2027 года. Гораздо важнее сам контекст: в момент, когда европейские футбольные структуры всё жёстче спорят с руководством ФИФА о правилах управления и распределении ресурсов, президент мировой футбольной организации демонстрирует другую сторону своей системы — глобальную сеть национальных федераций, молодёжные программы и расширение географии крупных турниров.

Окончательные выводы действительно придётся делать позже. Октябрьский турнир покажет, насколько успешно ФИФА реализует новый формат в Баку, а предстоящие заседания Совета ФИФА и мартовский конгресс позволят понять, как кризис вокруг управления организацией повлиял на расстановку сил. Но уже сейчас ясно одно: визит Инфантино в Азербайджан оказался в точке пересечения спорта, денег и институциональной борьбы внутри мирового футбола. И потому его значение выходит далеко за пределы десяти футбольных полей в Говсане.

Заур Нурмамедов