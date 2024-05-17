Международная федерация футбола (ФИФА) организует только до двух процентов всех матчей клубов и национальных сборных, доход от них генерируется между всеми 211 членами — ассоциациями организации. Об этом во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке сообщил президент организации Джанни Инфантино.

9 мая газета The Times сообщила, что Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) могут подать в суд на ФИФА из-за увеличения количества участников на клубном чемпионате мира. FIFPro и WLF отмечают, что игроки вынуждены выходить за рамки возможностей, что сопряжено с травами.

«Я слышал, как говорят, что ФИФА якобы организует слишком много игр, календарь переполнен, — сказал Инфантино. — Но большинство мероприятий, которые мы организуем, касается юниоров. Говоря о клубном чемпионате мира, ФИФА организует только один процент всех матчей ведущих клубов мира. Говоря о национальных сборных, здесь аналогичная картина, мы увеличиваем количество участников в таких мероприятиях. Но на нашу долю 1-2 процента организации матчей, все остальные игры 98-99 процентов организуются лигами, ассоциациями, это нормально».

«Выручка, которую мы генерируем, распределяется по всем 211 членам-ассоциациям. Конечно, вы можете перепроверить. Но надеюсь, что эти цифры демонстрируют то, чтобы прекратить дебаты», — добавил Инфантино.

С 2025 года клубный чемпионат мира будет проводиться в новом формате с участием 32 клубов. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попадут последние четыре победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также команда, представляющая страну-хозяйку. Первый клубный чемпионат мира в новом формате пройдет в США в 2025 году. (ТАСС)