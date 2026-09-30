Глава иранского МИД Аббас Аракчи ознакомил президента Ирана Масуда Пезешкиана с новыми идеями США на тему переговоров между странами, передает в среду IRNA.

«Аракчи представил предложение американской стороны президенту Пезешкиану», — приводит агентство слова представителя иранского правительства.

Подробностей IRNA не приводит.

До этого Аракчи побывал в Нью-Йорке на неделе высокого уровня на Генассамблее ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что американская сторона в минувший понедельник провела переговоры через посредников с иранцами. Аракчи также сообщил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ Вашингтона на выдвинутые предложения.