Космос долгое время оставался одним из немногих пространств, где даже самые конфликтующие державы старались сохранять определённую степень стратегической осторожности. Спутники давно используются для разведки, связи, навигации, раннего предупреждения о ракетных пусках и обеспечения военных операций, однако сама идея размещения непосредственно на орбите средств, предназначенных для противодействия другим космическим объектам, до последнего времени оставалась преимущественно предметом закрытых программ и экспертных предположений. Теперь ситуация изменилась. 14 сентября 2026 года министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что американские вооружённые силы располагают находящимися на орбите «средствами контроля космического пространства», способными защищать объединённые силы от враждебных действий. При этом Вашингтон не сообщил ни количество таких аппаратов, ни их технические характеристики, ни то, являются ли они кинетическими, электронными, лазерными или иными системами.

Именно неопределённость делает заявление Мейнка особенно важным с точки зрения стратегической стабильности. Если государство сообщает о наличии оружия, но не раскрывает его предназначение и возможности, потенциальный противник вынужден исходить из худшего сценария. Американская сторона описывает эти системы как оборонительный инструмент — способ защитить свои космические активы и военную инфраструктуру от действий противника. Представители Космических сил США одновременно подчёркивают логику сдерживания: потенциальный противник должен понимать, что нападение на американскую космическую инфраструктуру повлечёт ответ. Но для другой стороны такая же система может выглядеть не как щит, а как потенциальный инструмент поражения спутников. Именно здесь возникает классическая проблема стратегического недоверия: оборонительная система одного государства может восприниматься как наступательная угроза другим.

Важно и другое: нельзя говорить, будто до заявления Мейнка космос был полностью демилитаризован. Это было бы исторически и технически неверно. Военные спутники существуют десятилетиями, а США, Россия, Китай и ряд других государств развивают различные противокосмические возможности. По оценке CSIS, современные угрозы включают противоспутниковые средства прямого поражения, радиоэлектронное подавление и спуфинг, кибероперации, а также сближение и маневрирование космических аппаратов. Secure World Foundation в своём обзоре 2026 года рассматривает пять основных категорий counterspace capabilities: коорбитальные системы, средства прямого перехвата, радиоэлектронную борьбу, направленную энергию и кибероперации. Поэтому нынешний перелом заключается не в том, что оружие внезапно появилось в космосе, а в том, что крупнейшая военная держава впервые настолько прямо публично признала наличие вооружённых средств на орбите.

Здесь возникает главный вопрос: что именно США называют «оружием контроля космического пространства»? Ответ пока отсутствует. Эксперты рассматривают целый спектр вариантов — от систем радиоэлектронного воздействия и подавления каналов управления до аппаратов, способных сближаться с другими спутниками, изменять их орбиты или выводить их из строя. Теоретически к подобному классу могут относиться и системы направленной энергии. Однако приписывать американским аппаратам конкретные характеристики без официального подтверждения было бы преждевременно. Даже американские военные после заявления Мейнка сознательно оставили значительную часть информации закрытой, объясняя это необходимостью не раскрывать потенциальному противнику реальные возможности системы.

Проблема заключается в том, что в космосе понятия «нападение» и «оборона» гораздо сложнее, чем на Земле. Спутник, который приближается к другому аппарату, может выполнять инспекцию, ремонт, дозаправку или научную задачу. Но те же технологии позволяют потенциально изменить орбиту чужого спутника или создать угрозу его функционированию. Аппарат с мощной системой радиоэлектронного воздействия может использоваться для защиты собственных каналов связи, но одновременно способен нарушать работу чужих систем. В результате одна и та же технология может иметь двойное назначение. Именно поэтому гонка вооружений на орбите способна развиваться даже без формального объявления о начале какой-либо «космической войны»: достаточно, чтобы государства начали считать чужие возможности потенциально опасными и отвечать на них собственным наращиванием возможностей.

Особую тревогу вызывает не только возможный прямой удар по спутнику, но и последствия разрушения космического объекта. В отличие от наземной военной инфраструктуры, уничтоженный спутник не исчезает бесследно. Его фрагменты могут превратиться в огромное количество обломков, которые продолжают двигаться по орбите и способны поражать другие аппараты. Secure World Foundation отмечает, что от противокосмических испытаний США, России, Китая и Индии было каталогизировано 6904 фрагмента космического мусора, из которых 2773, согласно данным отчёта 2026 года, всё ещё находились на орбите на момент подготовки исследования. Поэтому потенциальная война в космосе может иметь принципиально иной эффект: государство способно вывести из строя спутник противника, но одновременно создать угрозу для собственных аппаратов, коммерческих спутников и всей космической инфраструктуры.

Именно здесь становится особенно важной проблема так называемой ошибки интерпретации. Представим ситуацию, когда спутник неожиданно меняет орбиту, прекращает передачу данных или начинает испытывать сильные помехи. Причиной может быть техническая неисправность, солнечная активность, программный сбой, кибератака или воздействие другого государства. Если в условиях напряжённости одна сторона автоматически решит, что это было намеренное нападение, ответная реакция может последовать ещё до того, как будет установлена реальная причина инцидента. В космосе такая опасность особенно велика из-за ограниченной прозрачности военных программ. CSIS уже фиксирует рост числа сложных манёвров российских и китайских спутников, а также распространение радиоэлектронных помех и спуфинга в районах конфликтов. Чем больше государств получает возможности воздействия на космические системы, тем выше цена неправильной интерпретации происходящего.

При этом международное право не даёт простого ответа на вопрос, запрещено ли вообще размещение любого оружия на орбите. Договор о космосе 1967 года запрещает размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения, а также запрещает размещение такого оружия на небесных телах. Но договор не содержит столь же общего запрета на каждую разновидность обычного оружия или противоспутниковых средств. Именно эта юридическая особенность создаёт пространство для новых технологий и одновременно объясняет, почему формально законная с одной точки зрения система может восприниматься другими государствами как начало опасной гонки вооружений.

Показательно, что международное сообщество прекрасно понимает масштаб проблемы. Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2025 года приняла резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве 177 голосами против двух при одном воздержавшемся. Отдельная резолюция о дополнительных практических мерах получила 121 голос «за», 50 «против» и 7 воздержавшихся. В 2026 году в Женеве продолжила работу открытая рабочая группа по предотвращению гонки вооружений в космосе; третья сессия прошла 6–10 июля, а дальнейшие консультации были запланированы и на осень. То есть международная дипломатия проблему признаёт, однако между государствами сохраняются серьёзные разногласия относительно того, какие именно ограничения должны быть юридически обязательными и каким образом их проверять.

Особенно сложным становится российско-американский аспект. Москва и Вашингтон остаются двумя крупнейшими ядерными державами, для которых космические системы непосредственно связаны со стратегическим предупреждением, связью, разведкой и обеспечением военных операций. При этом общий режим контроля над вооружениями переживает глубокий кризис. 28 сентября 2026 года Кремль вновь заявил о необходимости как можно скорее возобновить российско-американские переговоры по контролю над вооружениями, подчёркивая, что сложность вопросов требует длительной экспертной работы. Но даже возобновление таких переговоров не означает автоматического появления отдельного соглашения по космическим вооружениям.

В итоге заявление Мейнка следует рассматривать не как доказательство того, что завтра начнётся «звёздная война», а как сигнал о переходе космической конкуренции в новую фазу. США демонстрируют готовность не только защищать свои спутники, но и иметь инструменты активного противодействия в космическом пространстве. Россия и Китай, естественно, будут учитывать этот фактор при планировании собственных возможностей. Уже существует технологическая база для противодействия спутникам, а теперь появляется дополнительный стимул ускорять её развитие. Поэтому наиболее опасен не сам факт существования отдельных систем, а логика, которая может последовать за ним: одна страна создаёт средство защиты, другая считает его угрозой, отвечает собственной системой, первая воспринимает это как подтверждение первоначальных опасений — и так возникает новая гонка вооружений.

Именно поэтому космос действительно может стать следующим пространством стратегического соперничества, но его судьба ещё не предопределена. Пока речь идёт преимущественно о развитии возможностей, демонстрации сдерживания и попытках государств получить технологическое преимущество. Однако окно для дипломатии остаётся открытым. Нужны хотя бы базовые правила поведения: уведомление об опасных сближениях, механизмы предотвращения инцидентов, обмен определённой информацией, нормы против создания опасного количества обломков и, в перспективе, более конкретные ограничения на отдельные категории вооружений. Иначе человечество рискует повторить на орбите знакомую земную логику: сначала государства создают оружие «для защиты», затем противник создаёт оружие «для защиты от этой защиты», а после этого выясняется, что система стала настолько сложной и непрозрачной, что любая техническая ошибка может приобрести стратегическое значение. Космос ещё не превратился в поле войны, но заявление Вашингтона показывает, насколько быстро он может превратиться в поле военного соперничества — и насколько трудно будет вернуть ситуацию назад, если гонка действительно начнёт раскручиваться.

Автор

Агиль Гахраманов