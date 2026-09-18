Власти США выдадут визы членам иранской делегации, включающей президента Масуда Пезешкиана и министра иностранных дел Аббаса Аракчи, для присутствия на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, передают американские СМИ.

«Пезешкиан и Аракчи войдут в состав делегации, получающей американские визы», — сообщил NBC News со ссылкой на источник.

В Госдепартаменте США уточнили, что визы для участия в мероприятиях ООН получат члены «основной делегации» Ирана. При этом состав делегации ИРИ на Генассамблее будет меньше, чем в прошлом году.