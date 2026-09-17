Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о завершении эпохи «безусловной трансатлантической дружбы» между США и Европой, которая формировалась после Второй мировой войны. «Эта эра безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, закончилась на обозримое будущее», — сказал Мерц членам своей партии в Берлине в четверг, 17 сентября (цитата по Bloomberg). Он отметил, что в США происходит изменение политических взглядов и отношения к трансатлантическому альянсу, которого в Европе ранее не могли ожидать.

Заявление прозвучало после того как президент США Дональд Трамп в ответ на предложение Канаде стать ассоциированным членом Евросоюза пригрозил новыми пошлинами против стран ЕС, если сочтет такое сотрудничество вредным для США. Трамп также допустил прекращение торговли с Европой по отдельным направлениям. Позднее американский президент сказал, что США «тянут на себе» европейские страны с торговым дефицитом в $200 млрд. «Все, что нам нужно сделать, это сказать: „Знаете что? Мы больше с вами не торгуем“», — заявил он.

С угрозами в адрес Европы Трамп выступал и ранее. В частности, он обещал ввести пошлины в 50% на европейские товары, грозил Евросоюзу ограничением доступа к оружейному рынку США и сокращением американского военного контингента на европейской территории.

Как отмечает Bloonberg, слова Мерца перекликаются с заявлением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в мае 2017 года. Во время первого президентского срока Трампа она сказала, что надежные отношения, сформировавшиеся после Второй мировой войны, «в некоторой степени утрачены».