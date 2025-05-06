Бундестаг со второй попытки одобрил кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. За проголосовали 325 депутатов при необходимых 316, сообщает Deutsche Welle.

При первом голосовании, которое прошло ранее во вторник, в поддержку Мерца высказались только 310 депутатов. Такой результат голосования не ожидался. В заседании бундестага был объявлен перерыв. Впоследствии лидер СДПГ Ларс Клингбайль сообщил о том, что все партии, кроме «Альтернативы для Германии», договорились о том, что повторное голосование следует провести сегодня.

Правопопулистская «Альтернатива для Германии», которая в новом созыве бундестага стала крупнейшей оппозиционной силой, приветствовала результаты первого голосования. Представители оппозиционных Левых и «Зелёных» также заявили, что Мерцу следует задуматься о том, является ли он подходящим кандидатом.

Накануне ХДС/ХСС, лидером которого является Мерц, и СДПГ подписали коалиционное соглашение. Оно во многом носит компромиссный характер. Партии договорились ужесточить миграционную политику и увеличить расходы на оборону. Также в документе говорится о необходимости продолжения поддержки Украины.

На досрочных выборах в бундестаг, состоявшихся 23 февраля, первое место занял блок ХДС/ХСС, получивший 28,6% голосов избирателей. Второе место заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии», набравшая 20,8%, третье — СДПГ с результатом 16,4%. «Зеленые» стали четвертыми с 11,6%.

После выборов ХДС/ХСС и СДПГ договорились о формировании правящей коалиции, которую пресса, по традиционным цветам этих партий, назвала «черно-красной». 5 мая они подписали соответствующее соглашение. Ранее партии определили своих кандидатов на ведущие посты в новом правительстве ФРГ.