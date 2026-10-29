Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (РК) утверждает, что КНДР якобы запустила порядка 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

«Был зафиксирован запуск порядка 10 ракет из района города Вонсан в сторону Японского моря около 12:30 (07:30 по бакинскому времени — ред.)», — цитирует военных агентство Yonhap. Ранее в Сеуле высказали версию, что имел место запуск по крайней мере одного неопознанного снаряда.

В предыдущий раз, по оценке Республики Корея, КНДР запускала баллистическую ракету 12 октября. Тогда ракета пролетела более 900 км, утверждали в Сеуле.

Нынешний запуск баллистических ракет стал 17-м по счету в 2026 году, пишет Yonhap. «Военные повысили бдительность на случай дополнительных запусков. Республика Корея, США и Япония обмениваются данными о ракетах и поддерживают полную готовность», — добавили в комитете начальников штабов ВС РК.