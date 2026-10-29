Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь.

«Думаю, мы переименуем его в пролив Трампа. Мы переименовали Мексиканский залив в Американский залив, мы переименовали замечательное озеро Онтарио в озеро Америка. Думаю, в какой-то момент мы назовем Ормузский пролив проливом Трампа», — сказал он, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

«У нас есть залив, у нас есть озеро, у нас может появиться пролив. Вы думаете, я шучу? Все думали, что я шучу, когда я переименовывал Мексиканский залив в Американский залив. Все говорили, что это так смешно. Но я сказал, что действительно собираюсь сделать это», — добавил президент США.

Трамп также заявил, что сейчас через Ормузский пролив «проходит больше нефти, чем семь месяцев назад» и пообещал, что после завершения конфликта с Ираном цены на бензин и на нефть снизятся.