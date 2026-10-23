Президент США Дональд Трамп просил у генерального директора Google Сундара Пичаи назвать в честь себя Атлантику. Как вариант, политик допускал переименовать океан в честь Америки, но Пичаи ему отказал, сообщает The Guardian.

Об этом предложении Трамп сам рассказал в Южной Каролине на предвыборном митинге сторонников Республиканской партии. С со слов президента США, ему «нравятся только два океана, Тихий и Атлантический», и для переименования он выбрал именно Атлантику. Трамп позвонил Пичаи, но тот отклонил предложение об «океане Трампа» или «океане Америки». «Нет, нет, нет. С океанами все иначе, сэр. Они омывают множество стран. Пожалуйста, не просите нас об этом», — пересказал Трамп слова гендиректора Google.

Перед сторонниками политик допустил, что ему стоит «бросить» эту идею. Публично он не стал критиковать Пичаи и даже похвалил Google Maps за то, что для пользователей из США сервис отображает Мексиканский залив и озеро Онтарио как «Американский залив» и «озеро Америка»; новые гидронимы им дал Трамп в 2025–2026 годах. При этом для пользователей из Мексики и Канады Google сохранил привычные названия обоих водоемов.

Трамп этой осенью выступал с идеями переименовать в честь себя или Америки и другие места на карте. Так, на фоне войны с Ираном он предлагал назвать «проливом Трампа» ставший ключевой точкой конфликта Ормузский пролив в Индийском океане. Затем президент высказывался в пользу того, чтобы штат Нью-Мексико стал «Нью-Америкой». А одним из первых указов по возвращении в Белый дом Трамп вернул наивысшей точке США, горе Денали в Аляске, ее прошлое название, которое та носила до 2015 года — Мак-Кинли, в честь 25-го президента страны.

Предложения по новым названиям от действующего главы США касаются не только географии. Во время своего второго срока Трамп уже успел переименовать федеральное министерство обороны в министерство войны, вернуть исторические названия нескольким военным базам и попробовал переименовать в честь себя Институт мира США (USIP) и Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди; обе попытки стали предметом затяжных судебных тяжб. Также 47-й президент Соединенных Штатов добивается, чтобы искусственный интеллект стали называть «суперинтеллектом». (themoscowtimes.com)