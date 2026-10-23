Главный тренер «Баварии» Венсан Компани был доставлен в мюнхенскую больницу на машине скорой помощи после потери сознания на тренировке. Ранее на базу клуба приземлился вертолёт. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

На минувшей неделе бельгийский специалист подвергся воздействию вирусной инфекции. В перерыве и после матча с «Лейпцигом» (17 октября) Компани отдыхал в тренерской комнате, а также пропустил пресс-конференцию. Подчёркивалось, что инфекция вызвала проблемы со старой рубцовой тканью, из-за чего тренеру трудно подниматься по лестнице.

«Бавария» на своей странице в социальной сети X сделала заявление о состоянии главного тренера Венсана Компани. «Венсану Компани после ухудшения состояния во время тренировки в пятницу пришлось обратиться за медицинской помощью. Тренер профессиональной команды наблюдал за занятием второй команды. Компани будет тщательно обследован в больнице и останется под медицинским наблюдением. До дальнейших указаний тренировочный процесс и игры регулирует его тренерский штаб», — написано в заявлении. Как сообщает журналист Саша Тавольери, Компани находится в стабильном состоянии.

В воскресенье, 25 октября, подопечные Компани сыграют с «Фрайбургом» в 7-м туре Бундеслиги. (championat.com)