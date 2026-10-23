Главный тренер «Баварии» Венсан Компани был доставлен в мюнхенскую больницу на машине скорой помощи после потери сознания на тренировке. Ранее на базу клуба приземлился вертолёт. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
На минувшей неделе бельгийский специалист подвергся воздействию вирусной инфекции. В перерыве и после матча с «Лейпцигом» (17 октября) Компани отдыхал в тренерской комнате, а также пропустил пресс-конференцию. Подчёркивалось, что инфекция вызвала проблемы со старой рубцовой тканью, из-за чего тренеру трудно подниматься по лестнице.
В воскресенье, 25 октября, подопечные Компани сыграют с «Фрайбургом» в 7-м туре Бундеслиги. (championat.com)