Около 45 танцоров и зрителей фестиваля в филиппинской провинции Восточный Негрос потеряли сознание из-за экстремальной жары.

Как передает #, об этом сообщило Филиппинское информационное агентство (PNA) со ссылкой на чиновника.

По его данным, многие присутствующие на фестивале почувствовали себя плохо из-за жаркой погоды еще до начала танцевальной программы. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана неотложная помощь.

Ранее на этой неделе на Филиппинах была зафиксирована экстремально жаркая погода. Температура в некоторых провинциях поднялась до 47 градусов по Цельсию, вынудив школы приостановить очные занятия.