Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор привлек внимание новым украшением в виде эмблемы мадридского футбольного клуба.

Как сообщает İdman.Biz, бразилец появился на тренировке команды с крупным кулоном, полностью украшенным драгоценными камнями.

Автором изделия стал известный ювелир Лео Кушро, который и ранее сотрудничал с Винисиусом.

Выбор футболиста привлек особое внимание на фоне разговоров о его будущем этим летом. Сообщалось об интересе к Винисиусу со стороны «Арсенала», который рассматривал возможность его трансфера.

Кулон с эмблемой «Реала» теперь воспринимается как еще один символ привязанности бразильца к мадридскому клубу.