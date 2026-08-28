30 августа при организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) состоятся выставка и пробег классических автомобилей.

Мероприятие начнется с демонстрации классических автомобилей в Приморском национальном парке перед аттракционом «Панорама» («Чертово колесо»). Здесь будут представлены автомобили, зарегистрированные в AAF для участия в мероприятии, а также некоторые транспортные средства из постоянной выставки классических автомобилей Федерации, демонстрирующейся в Центре Гейдара Алиева.

Транспортные средства разных лет отразят этапы развития автомобильной промышленности, а также создадут визуальную атмосферу ностальгии.

Затем ретроавтомобили пройдут по маршруту, включающему центральные улицы города: площадь Азнефть – проспект Нефтчиляр – улица Юсифа Сафарова – проспект Гейдара Алиева – дорога в аэропорт – Загульба – Sea Breeze.

На территории Sea Breeze Marina Bay состоится выставка классических автомобилей – участников пробега.

В завершение развлекательной программы владельцы автомобилей-победителей будут награждены в различных номинациях.