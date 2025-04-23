Федерация конного спорта Азербайджанской Республики (ФКСАР) в рамках организованного в Санкт-Петербурге VII Этно-спортивного форума удостоена со стороны Всемирной конфедерации этно-спорта награды «Лучшая традиционная спортивная организация мира».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ФКСАР, награда вручена за вклад федерации в защиту национального и духовного наследия, развитие и международную популяризацию традиционных видов конного спорта, а также успешную реализацию проектов на стыке спорта и культуры.

Кроме того, в рамках презентаций, дискуссий и сессий по сотрудничеству на форуме состоялся обмен опытом между различными странами, а также рассмотрены возможности реализации в будущем совместных проектов.