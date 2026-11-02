30-летний нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель перенёс остановку сердца во время матча 12‑го тура испанской Сегунды (второй по значимости дивизион Испании) с «Андоррой», сообщает Marca. Матч был остановлен при счёте 2:2.

На 90+7-й минуте вратарь гостей сбил нападающего в центре поля, пытаясь помешать ему завладеть мячом после заброса из глубины и выйти один на один. Голкипер получил прямую красную карточку, а форвард остался лежать на газоне. Через несколько секунд другие игроки заметили, что он потерял сознание. Де Мигеля экстренно госпитализировали и смогли спасти. Врачи реанимировали его. Сейчас футболист находится без сознания в реанимации, но дышит самостоятельно. (championat.com)