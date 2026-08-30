«Барселона» договорилась с «Арсеналом» о трансфере нападающего Габриэла Жезуса. Сделка находится на финальной стадии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, лондонский клуб получит € 10 млн и бонусы за переход 29-летнего форварда. Бразильский футболист должен пройти медосмотр для сине-гранатовых в понедельник, 31 августа.

Жезус играет за «Арсенал» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн. (championat.com)