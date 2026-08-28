В Баку завершились матчи группы C чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана в заключительном, пятом матче группового этапа встретилась с командой Нидерландов.

Встреча завершилась поражением нашей сборной со счетом 1:3 (25:15, 16:25, 22:25, 19:25).

Азербайджанские волейболистки уверенно провели первый сет, позволив соперницам набрать лишь 15 очков. Однако затем сборная Нидерландов перехватила инициативу и выиграла три партии подряд.

Ранее на турнире сборная Азербайджана победила Португалию (3:1), Испанию (3:0) и Румынию (3:2), а также уступила Бельгии (0:3).

Таким образом, команда завершила групповой этап с тремя победами и двумя поражениями.