«Карабах» уступил нидерландскому «Твенте» в матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, прервав успешное участие в 12 сезонах общего этапа еврокубков.

Как сообщает Report, встреча проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Команда под управлением Гурбана Гурбанова проиграла гостям со счетом 4:1.

На 59-й минуте в составе «скакунов» отличился Кади Боржес. У гостей Марко Пьяца на 80-й минуте восстановил равновесие. На 90+2-й минуте Макс Брёйнс вписал своё имя в табло.

Поскольку в Нидерландах представитель Азербайджана одержал победу со счётом 1:0, в матче потребовалось дополнительное время. На 94-й минуте Ваут Вегхорст забил очередной гол команды из Энсхеде. На 106-й минуте Марко Янкович оставил агдамцев в меньшинстве. На 115-й минуте Юнес Таха сделал счёт 4:1.

Таким образом, прервалась и успешная серия «Карабаха», который 12 сезонов подряд участвовал в основных раундах еврокубков.