Победа «Карабаха» над нидерландским «Твенте» со счётом 1:0 в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА стала ещё одним подтверждением того, что агдамский клуб умеет добывать результат в самых непростых обстоятельствах. Гол Кади во втором тайме оказался единственным в матче и позволил азербайджанской команде увезти из Энсхеде минимальное, но чрезвычайно важное преимущество перед ответной встречей в Баку. При этом сам характер игры хорошо отражает привычный для команды Гурбана Гурбанова прагматичный подход: «Карабах» не стремился постоянно владеть мячом, терпеливо выдерживал давление соперника и использовал свой шанс тогда, когда он появился.

Особую ценность этой победе придаёт то, каким был путь «Карабаха» к нынешнему раунду. В предыдущем сезоне команда впервые в истории азербайджанского футбола пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, заняв 22-е место по итогам лиговой фазы. Это, вопреки распространённой трактовке, не означало вылет: места с девятого по 24-е давали право продолжить борьбу в стыковом раунде. «Карабах» воспользовался этой возможностью и дошёл до плей-офф, где встретился с английским «Ньюкаслом», однако уступил по сумме двух матчей со счётом 3:9. Тем самым сезон 2025/26 стал для клуба историческим, а нынешняя еврокубковая кампания началась уже в новом сезоне — 2026/27.

Именно в нынешнем сезоне «Карабах» вновь демонстрирует способность быстро перестраиваться и сохранять конкурентоспособность после неудач. Команда начала еврокубковый путь в квалификации Лиги Европы, а затем продолжила борьбу в Лиге конференций. В третьем квалификационном раунде подопечные Гурбанова уступили киевскому «Динамо» в первом матче со счётом 0:1, но в ответной встрече в Баку сумели победить 2:0 благодаря голам Жали Муадыба и Алексея Кашчука и пройти дальше с общим счётом 2:1. Эта волевая победа стала важным психологическим фундаментом перед встречей с «Твенте».

Соперник по плей-офф действительно представлял собой серьёзное испытание. «Твенте» — опытный клуб из Эредивизи, обладающий хорошей организацией игры и качественным подбором исполнителей. Перед встречей с «Карабахом» нидерландцы также уверенно прошли предыдущий раунд Лиги конференций, разгромив «Дунайска-Стреду» со счётом 6:0 в домашнем матче и сыграв 3:3 в ответной встрече. Поэтому победа «Карабаха» на поле такого соперника особенно показательна: азербайджанская команда вновь доказала, что в еврокубках её возможности далеко не всегда определяются бюджетом и разницей в ресурсах.

Для «Карабаха» подобные матчи уже давно стали привычной частью европейского опыта. За последние годы команда Гурбанова регулярно сталкивалась с клубами из ведущих чемпионатов и научилась действовать против них максимально рационально. В сезоне 2025/26 «скакуны» обыграли «Бенфику» в Лиссабоне со счётом 3:2, а дома победили «Копенгаген» 2:0 и «Айнтрахт» 3:2. Эти результаты показывают, что команда способна выдерживать высокий уровень давления и при этом находить возможности для результативных атак.

Теперь всё будет решаться в Баку. Ответный матч состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, и у «Карабаха» есть сразу несколько важных преимуществ. Во-первых, домашняя поддержка традиционно помогает команде играть более уверенно и агрессивно. Во-вторых, победа в первом матче позволяет хозяевам ответной встречи не форсировать события: «Карабах» устраивает даже ничья, тогда как «Твенте» необходимо отыгрываться и забивать. Такая ситуация потенциально может открыть дополнительное пространство для контратак азербайджанского клуба.

При этом было бы ошибкой считать противостояние практически решённым. Преимущество со счётом 1:0 остаётся минимальным, а «Твенте» располагает достаточным количеством качественных исполнителей, чтобы изменить ход противостояния одним удачным эпизодом. «Карабаху» предстоит сыграть не менее дисциплинированно, чем в Энсхеде, особенно внимательно действуя без мяча и не позволяя сопернику долго удерживать инициативу. Именно способность сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут может стать главным условием выхода в следующий раунд.

В случае успеха «Карабах» обеспечит себе очередной европейский сезон на уровне лиговой фазы. Нынешний еврокубковый путь станет для клуба 13-м подряд европейским сезоном, в котором он продолжает борьбу осенью. Для азербайджанского футбола это показатель исключительной стабильности: «Карабах» на протяжении многих лет остаётся постоянным представителем страны на международной арене и регулярно проходит квалификационные барьеры.

При этом Лига конференций потенциально предоставляет команде более равные условия для борьбы за высокие стадии турнира, чем Лига чемпионов. «Карабах» уже доказал в предыдущем сезоне, что способен конкурировать с представителями ведущих европейских чемпионатов, а нынешняя победа над «Твенте» только укрепляет это ощущение. Однако делать далеко идущие прогнозы пока преждевременно: сначала агдамскому клубу необходимо пройти ответный матч, а затем выдержать длинную еврокубковую дистанцию.

Тем не менее нынешний результат позволяет смотреть вперёд с осторожным оптимизмом. У «Карабаха» есть опыт, сыгранность и тренерская система, которые уже не раз помогали команде добиваться результатов вопреки первоначальным прогнозам. Если в ответной встрече в Баку «скакуны» сумеют сохранить необходимую дисциплину и не позволят «Твенте» быстро сравнять счёт, шансы на выход в лиговую фазу будут очень высокими. А уже после этого перед командой Гурбанова откроется возможность вновь замахнуться на успешную европейскую весну — хотя конкретные перспективы в плей-офф лучше оценивать по составу будущих соперников и форме команды на протяжении турнира.

Заур Нурмамедов