Британский посол в Израиле Саймон Уолтерс передал коллегам из МИД Израиля, что если министр Гидеон Саар не отменит свое решение о закрытии консульства Британии в Восточном Иерусалиме и изгнании работающих там 27 дипломатов, Британия ответит симметрично — выдворит 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне. Первыми об эскалации дипломатической войны с Британией, инициированной главой МИД Гидеоном Сааром, сообщили в понедельник вечером корреспонденты «Едиот Ахронот» Итамар Эйхнер и Юваль Карни.

8 сентября Гидеон Саар объявил, что в ответ на британские санкции против поселений он закроет британское консульство в Восточном Иерусалиме, выведет британских представителей из международного центра в Кирьят-Гате и запретит въезд двенадцати британским политикам и активистам. Кроме этого, было объявлено о прекращении деятельности британской группы в Рамалле, которая обучала сотрудников силовых структур Палестинской автономии.

Британские инструкторы обучают палестинских полицейских в рамках европейской миссии укрепления законности и правопорядка на палестинских территориях (EUPOL COPPS). Палестинская полиция, исправно сотрудничающая с израильскими службами безопасности, была создана на деньги ЕС по просьбе Израиля. Демарш Гидеона Саара — это либо «отмораживание ушей назло дедушке», либо декларация о намерении ликвидировать Палестинскую автономию и вернуть весь Западный берег под гражданское управление ЦАХАЛа. Армию не спросили, готова ли она, страдая от острого дефицита кадров, заменить собой еще и полицию в Рамалле и прочих палестинских городах).

Как сообщала The New York Times со слов источников в дипломатических кругах Британии, последним решающим толчком к объявлению экономических санкций против израильских поселений стал для первого со времен Дизраэли еврейского главы «Форин офис» его телефонный разговор с Гидеоном Сааром, в котором глава МИД Израиля «определенно дал понять», что правительство не объявит тендер на строительство в зоне Е1, — и обманул.

Сейчас эскалационный «симметричный» ответ Британии на действия МИД Израиля также отчасти объясняется личным негодованием против израильского министра: Саар объявил, что британские дипломаты обязаны закрыть консульство и покинуть страну в 30-дневный срок, до 8 октября. Так не по-джентльменски, по словам британских источников Ynet, не вел себя даже Путин — закрывая британское консульство в Санкт-Петербурге, он дал семьям дипломатов четыре месяца на подготовку и сборы.

По информации Reuters, британцы пытались договориться с Сааром кулуарно, без скандалов. На прошлой неделе в Израиль тайно летал советник премьер-министра по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, он пытался убедить израильтян отменить или хотя бы отсрочить закрытие консульства, но не преуспел — «дедлайн» остался прежним, 8 октября. Источники Reuters подчеркнули, что переговоры продолжаются, но до 8 октября договоренностей достичь явно не получится. (israelinfo.co.il)