Россиянам не следует верить в распространяющиеся «слухи» о возможной вспышке чумы в Иркутской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Головным ведомством, которое компетентно в этой области, [является] Роспотребнадзор. И именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения», — сказал представитель Кремля. Он также добавил, что в Роспотребнадзоре «работают высокие профессионалы в этой области».

В самом ведомстве отметили, что провели «исследование и анализ» ситуации, которые показали — в Иркутской области сохраняется «стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка». До этого российские власти сообщили, что 29 сентября сотрудница Иркутского противочумного института была госпитализирована с симптомами тяжелой пневмонии и в ночь с 1 на 2 октября умерла. СМИ писали, что она стала жертвой легочной чумы. По одной из версий, 27-летняя девушка вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где на границе с Монголией фиксировали очаг чумы. По другой — она случайно разбила пробирку с опасной бактерией в лаборатории. После смерти девушки Шелеховскую больницу, в которой она находилась, закрыли на карантин, а также установили и госпитализировали 189 человек, контактировавших с погибшей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявлял, что у этих людей не выявили признаков заболевания.

На этом фоне Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан усилили меры предосторожности. В частности, Минздрав Казахстана сообщил, что на пунктах пропуска через государственную границу проводится санитарно-карантинный контроль. На данный момент людей с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции среди прибывающих не выявили. В Кыргызстане все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Специалисты проверяют людей, транспорт и грузы, пересекающие границу. Санитарно-эпидемиологический комитет Узбекистана повысил готовность служб, которые отвечают за предотвращение завоза особо опасных инфекций.

В администрации президента США Дональда Трампа также отслеживают сообщения о предполагаемом случае чумы и связанных с ним карантинных мерах в России. По словам источника Axios, в Белом доме «оценивают варианты» развития ситуации.

Соединенные Штаты внимательно ‌следят за ситуацией, ​связанной со ​смертью ​сотрудницы лаборатории ⁠Иркутского ‌научно-исследовательского противочумного института ‌Сибири и Дальнего ​Востока, ‌сказал в ​понедельник госсекретарь США ‌Марко Рубио.

«Мы внимательно следим за ​ситуацией. ​Не ‌думаю, что ​есть повод для тревоги», — сказал Рубио.

Чума — острая инфекционная болезнь, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. Основные формы заболевания — бубонная, легочная и септическая. Чаще всего человек заражается через укусы зараженных блох на грызунах. Легочная форма способна передаваться от человека к человеку через дыхательные пути. По данным ВОЗ, если пациент не получает антибиотики в первые 24 часа после заражения, он умирает с вероятностью 100%. (ru.themoscowtimes.com)