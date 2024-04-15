Еще раз заметим, что с самого начала было известно, что, после последней апрельской встречи в Брюсселе, армяне вновь начнут проводить, мягко говоря, неконструктивную политику, потому что у них характер такой: почувствовав малейшую поддержку, они сразу впадают в «бессознательное состояние», у них просыпаются все «бессознательные инстинкты». Так произошло и на этот раз.

Да, сперва заявили, чтобы получить четыре села Азербайджан должен выполнить их требования – «зеркальным образом» отодвинуть свои войска с границы с Арменией. Потом добавили, что без соответствующего референдума вопрос о четырех селах не решить. Должен быть референдум, и «сам народ» Армении должен решить: вернуть эти села Азербайджану или нет?

Самое главное, в последнее время в этой стране «карты» так спутались, что сразу не определишь: кто что требует? Власти осложняют ситуацию или оппозиция выступает с радикальными и реваншистскими требованиями?

Но все же из последних дебатов в Армении стало ясно, что Никол Пашинян и его команда хоть и с трудом, но все-таки стараются сохранить политическую последовательность, не забывая свои предыдущие заявления. Еще раз напомним, что Никол Пашинян является вторым армянским лидером, которому более-менее не чужд реализм. Первым из этой категории был первый армянский президент Левон Тер-Петросян. Но он не удержался у власти, и поэтому ему так и не удалось реализовать свои планы. Пашинян вот уже несколько лет находится у власти. Но почти каждый месяц начинается с «прогнозов», что нынешний армянский премьер будет вот вот свергнут.

Буквально, на днях сам Пашинян заявил, что реваншистский карабахский криминальный политический клан попытался захватить власть в Армении, но это им не удалось. Но и теперь «пятая российская политическая колонна» продолжает то требовать референдум, то, заявляет, что намерена захватить власть в Армении и положить конец прозападному правлению Пашиняна.

Наверное, именно по этой причине мирный договор до сих пор не подписан, армянская сторона не решается вернуть даже четыре села Азербайджану. Подавляющее большинство политических наблюдателей в этом обвиняют Пашиняна, якобы армянский премьер сознательно медлит, чтобы выиграть время.

Конечно, и мы не раз отмечали, что нынешний армянский премьер в первую очередь, является армянином и ему не чужды те черты, которые так характерны для армян. Но ради справедливости, надо заметить, что Пашинян старается, однако ему приходится нелегко.

На днях он заявил, что мышление армянского народа остановилось на 94-м году, но теперь 21-й век!..

Конечно, армянский премьер не всегда проявляет твердость и стабильность – даже в таких вопросах, как отношения с Россией. Например, недавно министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что его страна не будет участвовать в очередном мероприятии СНГ, которое должно было состояться 12 апреля в Минске. Но в самый последний день стало известно, что заместитель министра уже отправился в столицу Беларуси для участия в саммите министров иностранных дел стран-членов СНГ!

Конечно, и это можно понять и даже объяснить – нельзя сразу разорвать все связи с Россией. Наверное, именно по этой причине Пашинян еще не определился: отправится ли он 7-го мая в Москву для участия в инаугурационном мероприятии президента России Владимира Путина?

Возвращаясь к азербайджано-армянским отношениям заметим, что мы не раз писали, что до окончания выборов в США ничего не будет, потому что в мире идут сложные процессы и в эту сферу могут принести ясность только президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре этого года. После того, как будут известны результаты выборов, будет ясно и понятно: продолжится ли нынешнее противостояние между Западом и Россией, или все вернется вновь на круги своя?

Поэтому придется чуточку подождать. В мире в настоящее время царит неопределенность, никто пока не может определить: куда же будет направлен вектор глобального геополитического противостояния? Тут отметим, что немало желающих превратить противостояние между Западом и Россией в противостояние между Западом и Востоком.

Например, весьма довольно натянуты отношения между США и Китаем даже при нынешней байденовской администрации. И тут дело не только в тайваньской проблеме – нет, противоречие между США и Китаем еще глубже.

Следует добавить, что есть желающие видеть Турцию и Азербайджан также в геополитическом лагере Востока. Но пока превалирует другая тенденция – в Европе намерены интегрировать Азербайджан вместе с другими южно-кавказскими странами в европейские структуры. Конечно, мы не должны игнорировать эти тенденции, т.к. опытные дипломаты постоянно говорят: никогда не говори «нет!» …

Поэтому мы, по мере возможности, должны действовать весьма осторожно. Нельзя хором обвинять Запад в заговоре против Азербайджана – нет, Запад, особенно США, не против мира на Южном Кавказе. И европейские дипломаты не совсем скудны в своей мирной дипломатической риторике.

И не стоит не замечать, что даже армянский премьер Никол Пашинян старается что-то делать для мира с Азербайджаном. Да, он не совсем последователен и решителен – мы вынуждены еще раз отметить это обстоятельство, т.к. буквально месяц тому назад он собирался изменить конституцию, теперь же говорит о референдуме, чтобы определиться в вопросе «четырех сел»! Но есть причины, которые заставляют маневрировать не только армянского премьера, но и западных дипломатов – потому что они должны как–то объяснить армянскому населению, его многочисленным диаспорам, рассеянным по всему миру, что миру с Азербайджаном нет альтернативы и надо вернуть те территории, которые на самом деле не принадлежат Армении…