Идея создания искусственных островов на Каспии – самая обсуждаемая тема последних дней. Видимо, наличие таких сооружений в ОАЭ и ряде других стран, не дает законодателям покоя. Действительно, мировой опыт в этом плане уже накоплен порядочный, но для нас подобное в новинку. Самый главный довод, который приводится в пользу их создания – новые туристические возможности. Но вопросов пока очень много, в том числе должны ли такие участки переходить в собственность инвесторов или необходимо, чтобы они оставались государственными. Да и по поводу того, нужны ли они нам вообще в обществе нет единого мнения, и это стало поводом для дискуссий.

Своими мыслями по поводу нового законопроекта с # поделился известный архитектор, автор многих книг про историю архитектуры Баку, доктор наук Эльчин Алиев.

— Эльчин муаллим, как вы оцениваете идею возведения искусственных островов в Каспийском море?

— С удивлением прочитал в прессе несколько дней назад, что в парламент страны поступил проект закона «О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря», где установлены формы создания искусственных земельных участков и прописываются общие требования к ним. Почему с удивлением? Даже несмотря на то, что в целом законопроект правильный и, возможно, он нацелен на далекое будущее, вокруг Апшеронского полуострова есть большое количество больших и маленьких островов, которые пустуют и абсолютно не используются. Как в подобной ситуации можно говорить о создании новых?! Да и вообще, все мы прекрасно знаем, сколько тяжелых и нерешаемых проблем в нашем градостроительстве, что творится с архитектурным планированием и урбанистикой Баку и других городов страны – сейчас разве до насыпных островов?! Давайте сначала решим насущные проблемы!

Возможно, что внесение подобного законопроекта связано со строительством комплекса «Caspian Dream Liner» — нового проекта курортного комплекса «Sea Breeze Resort». Да, это современный проект, призванный стать символом не только нашего города-курорта, но и всего Каспийского побережья. Для возведения «Caspian Dream Liner» в настоящее время строится большой насыпной остров на берегу Каспийского моря. Но неужели законодательство целой страны должно спешно «подгоняться» под отдельные проекты?

— Уровень Каспия падает, может ли это стать поводом для того, чтобы начать такое масштабное строительство?

— С 2005 года уровень Каспийского моря снизился на 1,7 метра, за последний же год самое большое озеро в мире понизилось почти на 25 см. Сегодня на Приморском бульваре в некоторых местах береговая линия отошла на десятки метров. Мне, как архитектору, кажется, что, прежде чем реагировать на понижение уровня воды и вкладывать миллионы, необходимо, во-первых, подождать несколько лет для фиксации новой береговой линии, а во-вторых, за это время провести широкие дискуссии со специалистами, обсуждение в обществе. И, собрав различные идеи, в том числе и на основе открытого международного архитектурного конкурса, принять верное стратегическое решение. Считаю, что это шанс для Баку, который при правильном использовании принесет большую пользу городу.

Решение проблемы должно быть комплексным, на десятилетия вперед, принимая во внимание и острова Бакинской бухты, которые должны использоваться и в которые в будущем город обязательно придет. Необходимо также, на мой взгляд, провести комбинированную трассу от Баилово до Зыха через остров Бейюк Зиря. Самое главное — ничего сейчас не предпринимать, кроме, естественно, тщательной очистки мусора на новой береговой линии: посмотрите, как угрожающе торчат из воды остатки кораблей вокруг торгового центра «Дениз молл».

— Насколько реалистична ваша идея, построить трассу, соединяющую Баилово и Зых?

— Конечно, она реалистична! А разве в наши дни, прокладывая трассы в сложнейших условиях горной местности в Карабахском регионе страны, решаются менее сложные технические задачи? Сам неоднократно видел, как строители работают в сложнейших условиях и прорубают дороги. У нас в стране огромный научный потенциал, есть оборудование, огромный почти вековой опыт работы в море, позволяющие реализовывать подобные грандиозные проекты. Кстати, чем не национальный проект XXI века для нашей страны? И реализация подобной идеи решит сразу несколько проблем, главная из которых – освоение острова Бейюк Зиря, который, будь моя воля, превратил бы в деловой центр Баку XXI века, построив там ультрасовременные здания. Кроме того, решатся также и транспортные проблемы, позволяя оперативно перемещаться из одного конца города в другой. Можно также охватить автомобильным доступом и другие, более мелкие острова, находящиеся рядом, такие как Вульф и другие, соединиться также с островом Песчаный.