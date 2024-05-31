Азербайджан ждет от Армении передачи точных данных о минах.

Об этом заявил журналистам представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, осознавая свою ответственность в связи с минной проблемой, Азербайджан оплатил 95 процентов всех работ по разминированию за счет своего государственного бюджета.

«Это показывает, что мы совсем не ждем помощи от других стран и сами делаем свое дело. В то же время это очень важный момент, чтобы международное сообщество уделяло этому вопросу должное внимание.

Наше ожидание заключается в том, что Армения должна предоставить точные данные в соответствии с нашим требованием. Это также может рассматриваться как основополагающая мера доверия между двумя сторонами», — сказал он.

Эльчин Амирбеков упомянул, что предоставленная армянской стороной информация о минах является весьма некачественной и низкоуровневой.

«Тем не менее, основная цель конференции — привлечь внимание международной общественности к минной проблеме в Азербайджане. Как видите, в коференции принимают участие более 300 международных экспертов. Это важная мера с точки зрения популяризации вопроса и привлечения внимания международной общественности к минной проблеме в Азербайджане», — добавил он.