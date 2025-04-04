Мы вновь призываем армянскую сторону соблюдать взятые на себя обязательства в рамках международного права в сфере прав человека и гуманитарного права, а также предоставить точную информацию о минах, массово размещенных на территории Азербайджана в период оккупации.

Как сообщает Report, эта позиция отражена в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

В публикации отмечается, что принятая сегодня резолюция в Международный день просвещения о минной опасности и помощи в разминировании открывает путь к выводу глобальной борьбы с минами на исторически новый уровень через признание и восстановление нарушенных прав миллионов жертв мин по всему миру.

Азербайджан, как страна, пострадавшая от мин в результате 30-летней оккупации своих территорий Арменией, продолжит прилагать усилия на национальном и международном уровнях для обеспечения соблюдения международных обязательств в области прав человека и гуманитарного права в отношении прав жертв мин.

«Мы также подчеркиваем важность призыва резолюции к государствам о необходимости эффективного сотрудничества для устранения воздействия мин на защиту и продвижение всех прав человека, в том числе путем ускорения разминирования.

Этот призыв, а также выполнение обязательств в сфере гуманитарного права требуют от государств, особенно в постконфликтных ситуациях, предоставления точной информации для картографирования минных полей, что имеет важное значение для защиты гражданского населения.

В этой связи мы вновь призываем армянскую сторону соблюдать взятые на себя обязательства в рамках международного права в сфере прав человека и гуманитарного права, а также предоставить точную информацию о минах, массово размещенных на территории Азербайджана в период оккупации».