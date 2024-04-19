Министерство здравоохранения и социальных служб США все еще не располагает точной информацией о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава американского медицинского ведомства Хавьер Бесерра.

«Мы [США] все еще пытаемся выяснить это (природу происхождения вируса)», — приводит его слова портал Semafor. Точно установить причину появления вируса сложно, поскольку для этого якобы необходимо, чтобы Китай был «более открытым» в плане обмена информацией. «Мы все стремимся достигнуть одной цели, но мы никогда не узнаем этого [причин], если Китай не предоставит больше информации», — утверждал он.

Отвечая на вопрос, готовы ли США к новой пандемии, Бесерра отметил, что его ведомство стремится готовиться к появлению новых вирусов, естественного или искусственного происхождения, чтобы «попытаться с ними разобраться».(ТАСС)