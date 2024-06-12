Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с октября прошлого года, превысило отметку в 37,2 тыс., еще почти 85 тыс. ранены. Такие данные приводит в своем Telegram-канале министерство здравоохранения палестинского анклава.

«С октября прошлого года число жертв агрессии Израиля в Газе увеличилось до 37 202, еще 84 932 человека получили ранения», — говорится в сводке ведомства. В Минздраве Газы добавили, что за прошедшие сутки в результате действий израильских военных погибли 38 палестинцев, 100 пострадали.