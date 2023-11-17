В результате военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа погибли более 12 тыс. человек, среди них — 5 тыс. детей и 3 тыс. женщин.

Как передает #, об этом сообщил телеканал Aljazeera.

Согласно материалу телеканала, число пропавших без вести людей выросло до 3 750, среди них 1 800 — дети. По данным палестинской стороны, число раненых превысило 30 тыс., 75% из них — женщины и дети.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о «состоянии готовности к войне». 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны». Операция получила название «Железные мечи».