Число погибших на территории сектора Газа с момента начала эскалации конфликта с Израилем 7 октября превысило 15 тыс. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире телеканала Al Jazeera.

«Число жертв израильской агрессии с момента ее начала возросло до 15 207», — сказал он. По его словам, число раненых достигло 40 652, передает ТАСС.

«70% жертв израильской агрессии — это дети и женщины», — продолжал представитель Минздрава. По его словам, в различных районах сектора Газа за время конфликта погибли 280 медицинских работников. В отношении арестованных врачей и медработников армия Израиля применяет пытки голодом, сообщил он.