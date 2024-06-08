Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года, превысило отметку в 36,8 тыс. Такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.
«С начала октября прошлого года число жертв агрессии Израиля в Газе увеличилось до 36 801, еще 83 680 человек пострадали», — говорится в сводке ведомства, опубликованной в его официальном Telegram-канале. За прошедшие сутки, утверждает Минздрав Газы, в результате действий израильских военных 70 палестинцев погибли, еще 150 получили ранения.