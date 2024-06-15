Свыше 500 палестинцев, среди которых 126 детей, погибли на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения в X .

«Всплеск насилия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, с начала войны в секторе Газа привел к гибели 521 палестинца, включая 126 детей, в период с 7 октября 2023 года по 10 июня 2024 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, свыше 5,2 тыс. человек, в том числе 800 детей, были ранены, указывается в сообщении. (ТАСС)