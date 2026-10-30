Более 10 самолетов военно-транспортной авиации ВВС США за последнюю неделю совершили посадку на авиабазах в Израиле, сообщает The Times of Israel со ссылкой на авиационные ресурсы.

Большинство этих рейсов вылетели с армейского аэродрома Биггс в Эль-Пасо, штат Техас. Там размещается армейская 69-я артиллерийская бригада ПВО, оснащенная зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD. Пунктами назначения самолетов были израильские авиабазы Неватим и Овда, расположенные на юге страны.

В последние дни также был выполнен ряд других грузовых рейсов американских военных самолетов на базы США в странах Ближнего Востока, включая Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт.

Как указывает издание, содержимое грузов неизвестно, однако предполагается, что это связано с мерами США по усилению противовоздушной обороны в регионе в преддверии возможного нового витка противостояния с Ираном.