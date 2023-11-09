Трехсторонняя рабочая группа Азербайджана, Армении и РФ продолжает работу, направленную на разблокировку экономических транспортных связей в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, процесс играет важнейшую роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном и способствует раскрытию транзитно логистического потенциала всего Южного Кавказа.

Захарова отметила, что с осени 2020 года было проведено 12 заседаний трехсторонней рабочей группы: «Этой группой была проделана огромная работа в оценивании текущего состояния региональной логистической инфраструктуры, выбора оптимальных проектов железнодорожных, автомобильных коммуникаций, благодаря которой удалось вплотную приблизиться к выходу на пакетное решение, выгодное всем сторонам».