Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки дня в регионе.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время приема комиссара ЕС по расширению Марты Кос 18 сентября.

Отметив наличие хороших возможностей для налаживания транспортных связей в регионе, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проводит интенсивную работу по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. В этой связи он подчеркнул значение автомобильной и железнодорожной линий, ведущих в Зангилан.