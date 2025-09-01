Германия и Польша для построения основанного на правде партнерства должны решить вопрос выплаты Берлином репараций. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага», — сказал он во время выступления на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.

По его словам, Польша нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от нее.

Навроцкий также выразил уверенность в том, что польское правительство «укрепит голос президента на международной арене».