Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за многолетний минный террор.

Как сообщает #, об этом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сказала на организованном в Баку круглом столе на тему «Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане».

Алиева подчеркнула, что использование противотанковых и противопехотных мин является военным преступлением.

«Международные организации, суды должны оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе. Армения должна выплатить компенсацию в связи с минным террором», — сказала омбудсмен.