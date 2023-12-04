Армения должна выплатить Азербайджану компенсацию за многолетний минный террор.
Как сообщает #, об этом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сказала на организованном в Баку круглом столе на тему «Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане».
Алиева подчеркнула, что использование противотанковых и противопехотных мин является военным преступлением.
«Международные организации, суды должны оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе. Армения должна выплатить компенсацию в связи с минным террором», — сказала омбудсмен.