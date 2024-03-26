Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выплатить репарации за трансатлантическую торговлю порабощенными людьми, сообщило агентство Reuters.

По его мнению, это должно помочь преодолеть наследие работорговли в современном обществе, включая системный расизм.

Агентство сообщило, что с 15-го по 19-й век по меньшей мере 12,5 миллиона африканцев были похищены, насильственно вывезены европейскими торговцами на европейских кораблях и проданы в рабство.

Выжившие в этом суровом путешествии в итоге работали на плантациях на американских континентах, в основном в Бразилии и на Карибах, в то время как другие наживались на их труде.

В заявлении по случаю Международного дня памяти жертв рабства Гутерриш отметил, что события прошлого «заложили основания для системы насильственной дискриминации, основанной на идее превосходства белой расы».

«Мы призываем к созданию рамочной основы для репарационной справедливости, чтобы преодолеть поколения отчуждения и дискриминации», – заявил Гутерриш, согласно Reuters. (Голос Америки)