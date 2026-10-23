Конституционный суд (КС) Грузии завершил предварительный этап рассмотрения резонансного иска правящей партии «Грузинская мечта» о запрете деятельности пяти главных оппозиционных сил страны.

С понедельника, 26 октября, пленум суда переходит к рассмотрению дела по существу. Изначально на процесс отводилось три дня, однако председатель пленума Реваз Надарая объявил, что заседания будут проходить каждый будний день с 12:00 до полного завершения разбирательства.

«Эти три дня показали, что нам предстоит много работы», — сказал Надарая.

Третий день предварительных слушаний прошел в жестких процессуальных спорах. Представитель партии «Гахария — За Грузию» Бердия Сичинава со ссылкой на ст. 15 регламента КС потребовал предоставить оппозиции предусмотренный месячный срок для подготовки письменного ответа на иск. Суд ходатайство отклонил, назвав требование «попыткой затягивания процесса».

Оппозиция также требовала отвода судьи Серго Метопишвили, обвиняя его в предвзятости из-за публичных комплиментов структуре иска «Грузинской мечты» и советов сторонам. Пленум КС отказал в отводе, не усмотрев в действиях коллеги нарушений.

«Гахария — За Грузию» также попросила приобщить к материалам дела публичные заявления лидеров «Грузинской мечты», сделанные в период, когда Георгий Гахария занимал пост премьер-министра. По мнению Сичинава, эти материалы могут опровергнуть утверждения, изложенные в иске против его партии.

«В 2019 году Бидзина Иванишвили выдвинул Гахария в премьеры, а большинство его поддержало. Спустя пять лет они вдруг обнаружили, что было совершено преступление», — возмутился Сичинава.

В связи с этим оппозиция потребовала допросить в качестве свидетелей основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, мэра Тбилиси Каху Каладзе, экс-спикера парламента Арчила Талаквадзе, экс-премьера Мамуку Бахтадзе и бывшего главу МВД Вахтанга Гомелаури. Решение по этому запросу суд огласит позже.

Правящая партия объединила в одном иске пять оппозиционных субъектов: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию».

Представитель «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе настаивает, что эти силы «идеологически связаны, действуют согласованно и замышляют подрыв конституционного строя». Оппозиция, в свою очередь, называет иск расправой над политическими оппонентами.

Иск подписали 88 депутатов парламентского большинства. Для удовлетворения их требования необходимо минимум 4 голоса из 7 судей пленума. (newsgeorgia.ge)