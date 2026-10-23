Россия и Украина согласились с 29 октября ввести временное локальное прекращение огня в городе Алешки (по-украински — Олешки), который с 2022 года оккупирован войсками РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в пятницу, 23 октября.

Стороны прекратят огонь, чтобы «обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специально организованный безопасный коридор». Цели, технические процедуры, сроки, порядок действий, а также условия договоренности были согласованы командой первой леди США Мелании Трамп, указано в публикации. Сколько именно продлится прекращение огня, пока не известно.

«Ситуация в Алешках критическая. Это прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Среди оставшихся жителей — преимущественно пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продуктах питания и чистой воде. Жители Алешек испытывают серьезные перебои с электричеством, живут среди заминированных дорог и постоянно подвергаются военным атакам», — сказала Трамп.

По словам Трамп, гражданские представители России и Украины будут совместно посещать жителей Алешек на дому, чтобы определить, в какой именно помощи они нуждаются. «Тем, кто пожелает эвакуироваться, предоставят ​​необходимую поддержку и транспорт для поездки в выбранный ими пункт назначения. Полагаю, что кто-то захочет отправиться в Россию, а кто-то — в Украину», — приводятся в пресс-релизе слова Мелании Трамп.

Она добавила, что представителей обеих стран при обходе местных жителей будут сопровождать сотрудники «независимой американской медиаорганизации, которые зафиксируют происходящее». «Это сыграет важную роль в том, чтобы пожелания каждой семьи были в точности соблюдены», — указано в публикации. (DW)